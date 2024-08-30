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В ВСУ пожаловались на неготовность недавно мобилизованных к реальным боям

FT: недавно мобилизованные солдаты ВСУ бегут с поля боя после первого же взрыва

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Недавно мобилизованные украинские военные, которых направили на Красноармейское направление, совсем не подготовлены к боевым действиям. Об этом пишет Financial Times.

В материале отмечается, что опытные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто жалуются на новобранцев. Как сказал неназванный украинский лейтенант, чей отряд находится на передовой в районе донецкого города Красноармейска (украинское название — Покровск), многие мобилизованные пытаются сбежать с поля боя после первого же взрыва.

«Они в оцепенении <...> они не знают, что делать в реальном бою», — добавил источник издания.

27 августа боец ВСУ Александр Солонько в эфире «Радио НВ» заявил, что российские войска имеют огромное преимущество в живой силе на Красноармейском направлении. По его словам, Вооруженные силы РФ больше ни на одном участке фронта настолько заметно не превосходили по численности украинские формирования.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление наиболее сложным для армии страны. Он подчеркнул, что здесь ВСУ фиксируют самое большое число штурмов со стороны российских солдат.

Ранее Киев предупредили о последствиях возможной потери контроля над Красноармейском.

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