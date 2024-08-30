Российские войска получили БМП-3 и БМД-4М с антидроновой защитой

Российские войска получили от «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оборудованные устройствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительной защитой от беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

Там отметили, что комплекты дополнительной защиты, которыми оснащены боевые машины, обеспечивают прикрытие от ударов воздушных дронов и кумулятивных боеприпасов. В комплекте с боевой техникой идет дополнительная защита, которую бойцы могут установить самостоятельно.

Также вместе с БМП-3 военные получат письма от работников оборонного предприятия и их детей.

3 августа в «Ростехе» сообщили, что участники специальной военной операции, посетившие «Курганмашзавод», отметили, что у российской техники есть преимущества перед иностранной.

17 июня в госкорпорации рассказали, что Вооруженные силы России получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3, которые оснастили дополнительной броней и специальной маскировкой, защищающей от обнаружения тепловизорами.

Ранее ВС РФ получили БМП-3 с усиленной защитой и маскировкой «Накидка».