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Стало известно о военных переговорах США и Китая

Fox News: США и Китай проведут контакты высокого уровня по военной линии

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Mark Schiefelbein/Reuters

США и Китай скоро проведут контакты высокого уровня по военной линии для снижения напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Речь может идти о телефонных переговорах, в которых примут участие «командующие азиатским театром военных действий» от обеих стран.

В последнее время в акватории Южно-Китайского моря участились случаи, ведущие к обострению напряженности. Катера китайской береговой охраны пытались вытеснить филиппинские суда, были зафиксированы случаи их столкновения. 28 августа Филиппины предложили расширить область применения американо-филиппинского договора о взаимной обороне на фоне инцидентов в Южно-Китайском море.

Китай долгое время ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены огромные запасы углеводородов.

До этого посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что США вместе с союзниками стремятся создать долговременный очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее политолог предрек «войну троянского типа» между США и Китаем.

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