Уничтожение на Украине самолета F-16 с использованием зенитно-ракетного комплекса Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов». Об этом заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — написал он.

Он назвал украинских военных «жлобами», которые сами сбили самолет и не дали бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ получить премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение этого истребителя.

29 августа депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot. По ее данным, инцидент произошел 26 августа из-за дискоординации между подразделениями, отражавшими массированную атаку ВС РФ. Безуглая добавила, что во время войны такие эпизоды возможны, но из-за «культуры лжи» в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается система управления военными решениями.

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