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Подполье раскрыло подробности об ударе по порту в Одессе

Подпольщик Лебедев: удар нанесен по порту в Одессе, где находились наемники

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Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Reuters

Удар нанесен по порту в Одессе, где находились иностранные наемники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Где-то в 20:00 был прилет в Ильичевский порт», — отметил Лебедев.

По его информации, прилет был в здание, где находились «иностранные специалисты», прикомандированные к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Лебедев уточнил, что наемники встречали привозимую технику и распределяли ее по подразделениям.

Подпольщик подчеркнул, что в ходе удара было ликвидировано более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых иностранцев эвакуировали на вертолете, который улетел в сторону Румынии.

Накануне в подполье сообщили об ударе по местам распределения боеприпасов ВСУ в Сумах. До этого украинское издание «Главком» сообщило, что в городе Сумы произошел взрыв. Подробностей в публикации не привели. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому в Николаевской области Украины.

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