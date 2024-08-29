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Стали известны потери украинской армии в Сумской области

МО РФ заявило об уничтожении РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ в Сумской области

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РИА Новости

Российские бойцы нанесли ракетный удар комплексом «Искандер-М» в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Уничтожили РСЗО «Ураган» и «Град», семь бронемашин и другую технику», — отметили в ведомстве, уточнив, что в списке также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra и три пикапа.

По данным министерства, удар пришелся по стоянке военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Постольное. Арсенал противника обнаружили при помощи разведывательного дрона. Координаты передали расчету оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

26 августа украинский генерал заявил о «крупнейшем ударе» РФ дронами и ракетами. По словам командующего украинскими воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре, в частности по топливно-энергетическому сектору.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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