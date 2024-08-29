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Сырский назвал сложной обстановку на Красноармейском направлении в ДНР

Сырский назвал наиболее сложной обстановку на Красноармейском направлении в ДНР

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Roman Chop/AP

Глава Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал наиболее сложной обстановку на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Работал несколько дней подряд в бригадах <…> на покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация», — написал он.

Сырский добавил, что в подобных условиях «постоянно приходится принимать нестандартные решения».

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа назвал Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики наиболее сложным для украинских войск. Главком ВСУ Александр Сырский также заявлял, что нападением на Курскую область Украина хотела отвлечь ВС РФ с направлений на территории ДНР, но Россия не отвела войска.

Недавно в Германии заявили, что украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска.

Ранее Пентагон признал продвижение армии РФ на Красноармейском направлении.

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