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В ВСУ спрогнозировали дальнейшее продвижение российских войск после взятия Покровска

Совет резервистов ВСУ: российская армия не остановится после взятия Покровска

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко заявил, что российские войска будут продвигаться дальше после взятия под контроль города Покровска (российское название – Красноармейск), расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РБК-Украина.

«Русские не прекратят давление. Это такая иллюзия, что если русские зайдут в Покровск, <...> то они якобы там остановятся для перегруппировки. Нет», — сказал украинский военный.

По его словам, подобное уже было после взятия ВС РФ населенных пунктов Авдеевка и Очеретино.

Тимочко также выразил мнение, что российская армия будут держать интенсивность боев на текущем уровне.

28 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самая сложная ситуация для украинских войск сложилась на Покровском направлении.

В этот же день соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска. По его словам, российские военнослужащие значительно продвинулись, в частности, под их контролем последняя ключевая высота перед Покровском.

Ранее в Британии назвали неожиданное последствие взятия Покровска ВС РФ.

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