В «Ростехе» раскрыли, что сделало неуязвимыми российские танки

Российские танки Т-80БВМ благодаря допзащите стали неуязвимы для беспилотников с кумулятивной боевой частью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Ростеха».

«На сегодняшний день штатная допзащита наших танков практически всеракурсная», — отметили в госкорпорации.

В сообщении обратили внимание на динамическую защиту башни, двойные боковые экраны, которые прикрывают надгусеничные полки. Кроме того, танки оснащают «накидкой», которая микширует их тепловую, радиолокационную и визуальную заметность.

В «Ростехе» подчеркнули, что у отечественных боевых машин почти не осталось слабых мест, куда их мог бы поразить дрон.

До этого сообщалось, что Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш», входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») передал Вооруженным силам (ВС) России партию танков Т-80БВМ с новой противодроновой защитой.

Ранее в «Ростехе» создали систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» с новым боевым модулем.