Кадыров обнародовал кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Уничтожение техники украинских войск в Курской области попало на видео. Запись в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В комментарии к ролику уточняется, что боевую задачу выполнили бойцы группы «Аида». Последняя входит в состав специального отряда быстрого реагирования «Ахмат».

«Отряд «Аида» <...> продолжает бить врага и уничтожать его технику на Суджанском направлении Курской области. Получается внушительно. Посмотрите и оцените работу парней», — написал Кадыров.

Кадры были сделаны при помощи камеры объективного контроля, скорее всего установленной на беспилотном летательном аппарате (БПЛА). На них видно, как дрон приближается к автомобилю Вооруженных сил Украины (ВСУ) с белым треугольником на капоте. После этого съемка прерывается, и уже дальше на видео показана горящая машина украинских войск.

При этом глава Чечни не стал уточнять, при помощи какого именно оружия российские бойцы поразили технику.

29 августа министерство обороны РФ сообщило, что экипаж российского вертолета Ка-52М нанес удар по позициям ВСУ в Курской области. Место скопления живой силы и техники украинских войск обнаружили в одном из приграничных районов региона.

Ранее в Курской области предотвратили попытку украинских бойцов подорвать мост для эвакуации мирных жителей.