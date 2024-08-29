Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской областью

Министерство обороны России сообщило, что в четверг, 29 августа с 14:00 до 15:30 по московскому времени были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки c применением беспилотников самолетного типа.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидированы над территорией Курской области.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Утром 29 августа Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над двумя регионами России за ночь сбили 12 украинских беспилотников.