Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской областью

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской областью

close
100%
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что в четверг, 29 августа с 14:00 до 15:30 по московскому времени были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки c применением беспилотников самолетного типа.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидированы над территорией Курской области.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Утром 29 августа Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над двумя регионами России за ночь сбили 12 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами