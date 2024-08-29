ВС России отразили четыре атаки на Курскую область

Подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп противника в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречно», — сообщили в ведомстве.

Общие потери ВСУ в данных боевых столкновениях составили порядка 70 человек личного состава. Российским войскам также удалось сорвать попытку атаки украинских войск в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька.

До этого сообщалось, что украинские военные пытались заминировать мост, который используется для эвакуации жителей Курской области.

29 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник рассказал, что более 3,5 тыс. россиян обратились в Красный Крест за помощью при поиске родственников из Курской области.

Ранее в российском МИД раскрыли главную причину молчания Запада об атаке на Курск.