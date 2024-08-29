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Появились подробности о сыне задержанного экс-замглавы Минобороны Попова

Shot: сын экс-замглавы Минобороны Попова два года торговал военным снаряжением

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Алексей Ерешко/РИА Новости

Сын бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова Роман на протяжении двух лет продавал в интернете военное снаряжение. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, сын генерала армии занимался продажей в период с 2018 по 2020 год. В его ассортименте, по данным журналистов, были различная форма, обувь, рюкзаки и шлемы.

Также Shot утверждает, что Роман Попов владеет квартирой в подмосковных Химках, чья стоимость оценивается в 35 млн рублей. При этом с 2020 года сын экс-замминистра был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но позже вышел из бизнеса, отмечает канал.

Павел Попов подозревается в мошенничестве. По данным следствия, экс-замминистра организовал строительные и ремонтные работы, а также поставку неких материальных ценностей себе на дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».

По информации СК, Попов владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, их стоимость оценивается свыше 500 миллионов рублей.

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.

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