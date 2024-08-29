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Боррель признал, что SatCen предоставляет данные по конфликту на Украине

Боррель: спутниковый центр ЕС предоставляет информацию по конфликту на Украине

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Yves Herman/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в своей статье про Спутниковой центру ЕС (SatCen) признал, что хаб предоставляет информацию и карты по конфликту на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Полученные здесь разведданные незаменимы для принятия ЕС решений, особенно в моменты кризисов», — сказал глава евродипломатии.

По словам Борреля, центр предоставляет точные и своевременные анализы с поля боя на Украине.

До этого Боррель сообщил, что заседание глав министерств иностранных дел стран — членов ЕС перенесут из Будапешта в Брюссель из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике.

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров на этой неделе встретятся с представителями администрации Джо Байдена и попытаются убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Ранее в МИД Венгрии осудили призыв Борреля бить по России западным оружием.

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