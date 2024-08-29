Минобороны раскрыло потери ВСУ на Курском направлении за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 солдат и 29 единиц бронетехники. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Потери ВСУ составили более 400 военных и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты,бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка реактивной системы залпового огня, миномет и 17 автомобилей», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что за сутки в плен на Курском направлении сдались пятеро солдат ВСУ.

До этого Минобороны России сообщало, что за прошедшие сутки российские военнослужащие поразили склад ВСУ, на котором располагались крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Кроме того, ВС России поразили нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.

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