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В Турции опровергли сообщения о договоренности с США по С-400

Минобороны Турции опровергло сообщения о согласии с США по неиспользованию С-400

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MOD Russia/Global Look Press

Минобороны Турции опровергло сообщения о согласии с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35 от Вашингтона. Об этом сообщили в турецком военном ведомстве.

«Наша страна продолжает нуждаться в системах для нужд противовоздушной обороны. В этом контексте система ПВО С-400 находится на вооружении ВВС», — говорится в сообщении.

До этого газета Cumhuriyet сообщала, что Турция сделала США предложение, в рамках которого страна отказывается использовать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в обмен на приобретение американских истребителей нового поколения F-35.

В феврале текущего года координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не могут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 из-за наличия у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.

Ранее в России оценили планы Украины купить у Турции новейшие истребители.

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