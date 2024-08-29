По месту проживания экс-замглавы Минобороны Попова проходят обыски

Следователи начали обыски по месту проживания бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следственные действия проходят по месту проживания и ряду других адресов, с которыми связан бывший замминистра обороны Павел Попов. Следователи изымают вещи и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

До этого в СК сообщили, что Попов был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, генерал армии организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку неких материальных ценностей себе на дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».

Следствие заявило, что будет добиваться заключения под стражу бывшего заместителя министра обороны.

Ранее стало известно, что Попов владеет недвижимостью стоимостью более 500 млн рублей.