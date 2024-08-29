Лукашенко раскрыл, когда Белоруссия может пойти воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал и никогда не отдаст приказа белорусским военным воевать за пределами страны. Его слова приводит агентство БелТА.

«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — заявил белорусский лидер.

Заслушав доклад чиновников об актуальных вопросах информационной политики, Лукашенко подчеркнул, что никаких приказов, чтобы идти и вести боевые действия за пределы Белоруссии, «не было и не будет».

До этого министерство иностранных дел Украины призывало белорусских коллег «не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от границы». При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве не уточнили, о каких именно ошибках идет речь.

Ранее совбез Белоруссии предупредил Украину об ответе на возможные провокации.