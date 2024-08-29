Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заняли оборону в Покровске и его предместьях, оказались в критической ситуации, решения которой в ближайшие даты не ожидается. Об этом заявил военный эксперт и корреспондент Евгений Норин в беседе с изданием «Лента.ру».

«Украинцам не просто нужен Покровск, он нужен им целым. В качестве дорожного узла, железнодорожной станции и промышленной зоны, город скоро перестанет функционировать», — заявил эксперт.

Специалист отметил, что в западной части Донецкой народной республики у ВСУ нет необходимого личного состава, который мог бы удержать позиции при продвижении Вооруженных сил России для получения каких-либо временных выгод.

По словам Норина, по этой же причине подавляющее количество подконтрольных Киеву населенных пунктов утрачены или окружены.

Эксперт считает, что, учитывая серьезную нехватку резервов ВСУ, часть которых все равно придется отправить на оборону Покровска, украинское командование со временем окажется перед неразрешимой дилеммой. Нужно будет отвести войска от предместий Донецка на юге-западе либо постепенно заканчивать наступление в Курской области.

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