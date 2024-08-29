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МО РФ запустило проект «Забвению не подлежит истории урок» об освобождении западной Украины

Минобороны России запустило проект об освобождении западной Украины во время ВОВ

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Федор Левшин/РИА «Новости»

Министерство обороны Российской Федерации запустило новый проект «Забвению не подлежит истории урок» с рассекреченными архивными документами о подготовке и проведении Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13 июля — 29 августа 1944 г.). Информация размещена на сайте проекта.

В мультимедийном разделе опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, шифртелеграммы штабов, боевые донесения, планы и схемы Львовско-Сандомирской наступательной операции, уникальные фотоматериалы и примеры мужества воинов Красной Армии при освобождении Украинский ССР, а также многочисленные свидетельства зверств фашистских оккупантов на территории западной Украины и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Тогда группа армий «Северная Украина» была разгромлена советскими войсками, после чего были освобождены западные области Украины и юго-восточные регионы Польши. Советская армия захватила крупный плацдарм на западном берегу реки Висла, с которой потом началось наступление на силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе с Германией.

До этого Минобороны России к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года опубликовало рассекреченные материалы о ходе боевых действий в первые дни войны.

Ранее ФСБ рассекретила документы о подготовке нападения Германии на Советский Союз.

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