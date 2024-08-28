Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польских и немецких наемников ликвидировали в Курской области

В «Ахмате» заявили о ликвидации польских и немецких наемников в Курской области

close
100%
Reuters

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали наемников, говоривших на немецком и польском языках, в Курской области. Об этом в комментарии ТАСС рассказал командир отряда с позывным «Каштан».

«Мы встречались здесь с иностранными наемниками. Это были немцы и представители Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — заявил военный.

Накануне российский военный с позывным «Зёма» рассказал, что наемники из Польши, Франции, а также чернокожие американцы были в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

25 августа российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах в зоне СВО.

Месяцем ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные точечным ударом уничтожили иностранных наемников в Харькове. Он добавил, что наемники входили в состав инженерных войск.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами