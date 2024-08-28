Польских и немецких наемников ликвидировали в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали наемников, говоривших на немецком и польском языках, в Курской области. Об этом в комментарии ТАСС рассказал командир отряда с позывным «Каштан».

«Мы встречались здесь с иностранными наемниками. Это были немцы и представители Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — заявил военный.

Накануне российский военный с позывным «Зёма» рассказал, что наемники из Польши, Франции, а также чернокожие американцы были в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

25 августа российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах в зоне СВО.

Месяцем ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные точечным ударом уничтожили иностранных наемников в Харькове. Он добавил, что наемники входили в состав инженерных войск.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.