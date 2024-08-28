Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозревают президента страны Владимира Зеленского в намеренной сдаче Донбасса и предательстве. Об этом со ссылкой на военных ВСУ пишет kp.ru.

Отмечается, что военные считают Курскую операцию предательством президента и главы генштаба ВСУ Александра Сырского. «Бойцы не хотят отдавать свою жизнь за авантюры политиков, вот почему целые города сдают сейчас все за три дня, а раньше неделями держали одно село», — говорится в статье.

28 августа один из создателей украинского военно-аналитического ресурса Deep State Роман Погорелый заявил, что командование ВСУ не владеет ситуацией на поле боя на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, российская армия из-за действий командования ВСУ смогла взять последнюю ключевую высоту перед Красноармейском (украинское название — Покровск). Также за несколько дней под контроль ВС России перешла Новогродовка.

В этот же день немецкий журналист Юлиан Репке написал, что украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Покровска. Он также добавил, что скорость продвижения российских войск на этом участке фронта говорит об обвале обороны Украины.

Ранее Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ.