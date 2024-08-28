Раскрыта цель ударов морской авиации России в Балтийском море

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота провели учения в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Совершили полеты в заданный квадрат моря, где провели атаки по мишеням, имитирующим отряды кораблей условного противника», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время учений была отработана тактика действий при нанесении ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в Балтийском море. Все цели были уничтожены авиационными средствами поражения.

По данным флота, в плановых учениях было задействовано более 10 самолетов соединения морской авиации флота. Кроме нанесения ударов с воздуха, экипажи самолетов отработали приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

До этого политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Швеция и Финляндия не смогут лишить Россию выхода к Балтийскому морю в интересах НАТО, поскольку силы Балтийского флота оставят подобные попытки без результата.

Ранее Германия захотела управлять силами НАТО в Балтийском море.