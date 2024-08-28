В Пензенской области назвали фейками данные о заходе украинских диверсантов

Власти Пензенской области назвали фейком сведения о заходе украинской ДРГ в выходные дни. Об этом рассказали в пресс-службе министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона.

«Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей просит вас сохранять спокойствие, не участвовать в дальнейшем распространении недостоверной информации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации, в том числе о ходе спецоперации. Они сообщили, что информация о заходе украинской ДРГ распространяется при помощи источников из иностранных государств.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Саратовской области призвали не реагировать на фейк о заходе ДРГ в регион.