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Российские военные уничтожили беспилотники ВСУ в Белгородской и Курской областях

МО: два БПЛА ВСУ уничтожили в Белгородской области и еще один в Курской области

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью и еще один дрон над Курской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«С 11:20 до 13:30 (мск) пресечены очередные попытки совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

28 августа в городе Котельнич Кировской области беспилотный летательный аппарат атаковал емкость с нефтепродуктами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться». В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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