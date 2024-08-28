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Российская авиация ударила по резервам ВСУ в Сумской области

МО РФ: авиация поразила солдат ВСУ в 13 населенных пунктах Сумской области

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Reuters

Российская авиация поразила резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 13 населенных пунктах Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли удары в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань.

В итоге удалось поразить личный состав и военную технику резервов механизированных, десантно-штурмовой бригад и отдельного стрелкового батальона ВСУ, бригады нацгвардии, а также бригад теробороны.

До этого координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар в Кривом Роге Днепропетровской области Украины по складу с боекомплектами для украинских военных. По его словам, прилет по складу произошел в 10 утра по мск.

Лебедев уточнил, что был уничтожен склад, на котором хранились готовящиеся к отправке украинским военным боекомплекты.

Ранее появились кадры уничтожения пункта управления и склада ВСУ в Сумской области.

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