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В ДНР сообщили о переходе под контроль ВС РФ трех населенных пунктов

Кимаковский: ВС РФ освободили Камышевку, Заветное и Птичье в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье, а также перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик, это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке», — сказал он.

По словам советника главы ДНР, теперь российские войска начнут движение в сторону города Селидово, который находится в Красноармейском районе республики. Благодаря рельефу местности ВС РФ будут находиться на высоте, с которой можно будет атаковать позиции Вооруженных сил Украины в районе Селидово, отметил Кимаковский.

Также он подчеркнул важность освобождения города Курахово, который вместе с Селидово является ближайшей точкой до российских границ.

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Орловку в ДНР. По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки в ДНР.

Ранее сообщалось, что крушение обороны ВСУ открыло ВС РФ путь к городу Покровску.

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