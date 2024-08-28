Пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что российские войска продолжают отражать атаки ВСУ на российские регионы. Были отражены восемь атак штурмовых групп Украины.

«Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Лабунский рассказал, как его начальство дало распоряжение стрелять в оказывающих сопротивление мирных россиян.

Другой украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя «как дебилы». Он добавил, что украинские военные занимались мародерством, брали все — телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь.

Ранее боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы стреляли по сдававшимся в плен украинцам.