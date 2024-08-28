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Mash раскрыл способ, позволивший дронам ВСУ незаметно преодолеть 1,5 тыс. километров

Mash: ВСУ смогли незаметно преодолеть 1,5 тыс. километров с помощью спутников

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Телеграм-канал «SHOT»

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли незаметно преодолеть 1,5 тыс. километров до Кировской области с помощью спутников. Этот способ раскрыл Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, украинские военнослужащие использовали данные спутников Североатлантического альянса и при построении маршрута учитывали рельеф местности, взятый со спутника, как это происходило во время попыток атаковать Санкт-Петербург.

Удар, по предварительным данным, ВСУ наносили из Сумской области. Mash утверждает, что благодаря данным со спутников беспилотники на базе А-22 «Летучая лисица» могли долго лететь прямо над водой в руслах рек и оставаться при этом незамеченными.

Также рассматривается еще одна версия — ВСУ могли помогать диверсанты.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что комбинат «Зенит» в городе Котельнич подвергся ударам трех украинских беспилотников в 10:00 утра.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 августа впервые атаковали объекты в Кировской области. Прилет первого украинского дрона-камикадзе по пустому резервуару с нефтепродуктами произошел около 10 утра. Летательный аппарат взорвался и загорелся. Второй БПЛА атаковал другую емкость спустя 40 минут и также сдетонировал. Через несколько минут третий беспилотник атаковал еще один резервуар и тот загорелся.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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