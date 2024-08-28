Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в российском регионе

В городе Котельнич Кировской области беспилотный летательный аппарат атаковал емкость с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, возгорания не произошло.

«Несколько минут назад совершен прилет беспилотника в Котельнич. БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов»,— написал он.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе после атаки беспилотника начался пожар на топливном складе.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над Ростовской и Воронежской областями уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться». В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити».

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