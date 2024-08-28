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SHOT сообщил о возможном уничтожении истребителя ВСУ F-16 в Хмельницкой области

SHOT: первый украинский F-16 могли сбить на аэродроме Староконстантинов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Первый украинский F-16 мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.

По данным канала, российские военные проводят объективный контроль для подтверждения результатов удара.

Telegram-канала писал, что накануне ВС РФ ударили ракетами по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где могли быть переданные западными странами истребители. Сразу после удара они поднялись в воздух и несколько часов кружили в этом районе. Как только они вернулись в Староконстанинов, российские военные нанесли еще один удар, в результате которого и мог быть подбит F-16.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне стало известно, что военные США при сотрудничестве с Данией и Норвегией перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на истребителях F-16, которые были переданы Украине.

Источники РИА Новости уточнили, что стандартные системы не подходили по требованиям, поэтому были разработаны новые процессы и подходы для понимания системы РЭБ. Перед установкой усовершенствованная система была протестирована в «лаборатории страны-партнера» вместе с «товарищами по коалиции».

Ранее ВСУ раскрыли местонахождение истребителей F-16.

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