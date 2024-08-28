Сырский назвал одну из задач вторжения в Курскую области

Главнокомандующий ВСУ (Вооруженных сил Украины) Александр Сырский назвал вторжение в Курскую область попыткой отвлечь ВС РФ от Покровска в ДНР. Его слова транслировались в эфире всеукраинского телемарафона.

«Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается Покровского, Кураховского направления», — рассказал он.

При этом Сырский констатировал продолжающееся усиление давления ВС РФ на этом направлении, вопреки попыткам отвлечь российские силы.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа назвал Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) наиболее сложным для украинских войск.

До этого в Пентагоне заявили, что РФ и Украина не могут провести масштабные наступления в ближайшие 6 месяцев.

В документе говорится, что у Украины по-прежнему нет достаточного числа боеприпасов, чтобы иметь возможность, как и РФ, запускать около 10 тыс. артиллерийских снарядов в сутки.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.