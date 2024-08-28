Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раненая жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России

РИА Новости: раненая жительница Волчанска трое суток шла к позициям ВС России

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Жительница Волчанска Харьковской области в течение трех суток шла к российским позициям, получив ранение во время атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина уточнила, что две другие ее спутницы не выжили.

«В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе ... остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — поделилась женщина.

Она попросила агентство не называть ее имя и не показывать лицо, так как у нее на Украине остались родственники, и она опасается за их безопасность.

Женщину доставили в больницу в тот же день. Медики диагностировали у нее переломы костей лицевого скелета, множественные раны головы, грудной клетки, поясницы, верхних и нижних конечностей.

До этого военный врач группировки российских войск «Днепр» с позывным «Дастан» рассказал, что самые распространенные ранения в зоне специальной военной операции (СВО) наносятся кассетными боеприпасами и FPV-дронами.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами