Раненая жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России

Жительница Волчанска Харьковской области в течение трех суток шла к российским позициям, получив ранение во время атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина уточнила, что две другие ее спутницы не выжили.

«В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе ... остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — поделилась женщина.

Она попросила агентство не называть ее имя и не показывать лицо, так как у нее на Украине остались родственники, и она опасается за их безопасность.

Женщину доставили в больницу в тот же день. Медики диагностировали у нее переломы костей лицевого скелета, множественные раны головы, грудной клетки, поясницы, верхних и нижних конечностей.

До этого военный врач группировки российских войск «Днепр» с позывным «Дастан» рассказал, что самые распространенные ранения в зоне специальной военной операции (СВО) наносятся кассетными боеприпасами и FPV-дронами.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.