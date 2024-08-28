Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуранты дела о некачественных бронежилетах получили от Минобороны 2,4 млрд рублей

Минобороны заплатило 2,4 млрд рублей за некачественные бронежилеты

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Фигуранты дела о поставках некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны РФ менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалам дела.

Басманный суд ранее арестовал генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что сотрудники ГК «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны для исполнения государственного контракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали условиям контракта.

»«В результате своих действий… путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — отмечается в материалах дела.

Ранее сообщалось, что обвиняемые использовали средства госконтракта для приобретения недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы были арестованы.

ООО «ГК «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99%), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров и нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Также у компании есть денежные средства на 22 банковских счетах.

На официальном сайте группы компаний говорится, чтоона занимается поставками тактического снаряжения и «активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО», создавая «новые изделия, свободные от импорта». В ассортимент входят БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), а также одежда и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).

Ранее экс-начальнику службы утилизации Минобороны смягчили обвинение.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами