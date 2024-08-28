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Стало известно о вербовке ВСУ в Южной Америке

«Известия»: посольство Украины в Аргентине поймали на вербовке бойцов

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Studio New-Art/Shutterstock/FOTODOM

Посольство Украины в Буэнос-Айресе, столице Аргентины, активно привлекает наемников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информируют «Известия» со ссылкой на российское дипломатическое представительство.

«На его сайте так же, как и на онлайн-ресурсах других дипмиссий этой страны, долгое время размещались ссылки на интернет-адреса, имеющие отношение к так называемому «Интернациональному легиону», набирающему «солдат удачи» из разных стран для участия в боевых действиях на стороне режима Владимира Зеленского», — сообщили в российском посольстве.

При этом уточняется, что количество аргентинцев, согласившихся присоединиться к ВСУ, не превышает 50 человек. Официальные данные о их участии в конфликте не поступали.

Тем временем в Колумбии хотят законодательно запретить вербовку наемников. В правительстве станы подготовили законопроект о ратификации страной международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

Так, один из военнопленных колумбийцев Анхель Карденас Монтилла сообщил СМИ, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

Ранее колумбийские семьи не смогли вернуть тела родных из Украины.

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