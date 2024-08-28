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Белоусов поздравил военных со взятием Орловки

Белоусов направил поздравительные телеграммы двум полкам

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям за взятие нескольких населенных пунктов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Глава Минобороны поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка со взятием Орловки ДНР.

«В результате решительных действий военнослужащих полка противник, понеся потери, отступил дальше на Запад», — говорится в сообщении.

В телеграмме министра также отмечается, что в боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку личный состав полка показал образцы смелости и отваги.

Белоусов также направил поздравления командованию и личному составу 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества. В министерстве заявили, что военнослужащие этого полка участвовали во взятии населенных пунктов Бердычи, Очеретино и Евгеновка ДНР.

Всего более 2,5 тысяч военных были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, добавило Минобороны.

27 августа Белоусов заслушал доклад по вопросам безопасности приграничных областей.

Ранее министр обороны РФ поручил улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой.

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