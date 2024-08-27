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Экс-глава департамента культуры Москвы захотел на СВО

Бывший глава департамента культуры Москвы Кибовский попросился на СВО

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, который обвиняется в получении взятки и мошенничестве, попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина отправить его на СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что Кибовский начал просить об отправлении в зону боевых действий сразу после того, как был заключен под стражу Замоскворецким судом Москвы 17 июля.

Кибовский подчеркнул, что учел тот факт, что отправка на спецоперацию может стать «дорогой в один конец».

Адвокат экс-главы департамента культуры отправила ходатайство в Следственный комитет по Москве с просьбой Кибовского заключить контракт с Министерством обороны РФ. Ответ так и не был получен, говорится в публикации.

Экс-главу департамента задержали 17 июля. Он проходит фигурантом дела о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере. По этой статье должностным лицам грозит наказание в виде лишения возможности занимать определенные должности на срок до 15 лет или лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина.

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