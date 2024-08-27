Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в мероприятии приняли участие заместители министра обороны, руководители центральных органов военного управления, а также главы приграничных субъектов.

В рамках заседания Белоусов заявил о необходимости доводить все принятые решения до фактического результата. По словам министра, российскому оборонному ведомству нужно улучшить механизмы обеспечения военнослужащих. В связи с этим он поручил Генштабу и Национальному центру управления обороной строго отслеживать процесс доведения всех решений до результата.

15 августа создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Белоусов уточнил, что среди его задач — повышение эффективности обеспечения группировок войск всем необходимым, защиты территории и местных жителей.

20 августа были определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета. В частности, заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан.

Ранее Белоусов назначил замглавы Координационного совета по пограничью.