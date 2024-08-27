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Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья

Белоусов провел заседание совета по вопросам безопасности приграничных регионов

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в мероприятии приняли участие заместители министра обороны, руководители центральных органов военного управления, а также главы приграничных субъектов.

В рамках заседания Белоусов заявил о необходимости доводить все принятые решения до фактического результата. По словам министра, российскому оборонному ведомству нужно улучшить механизмы обеспечения военнослужащих. В связи с этим он поручил Генштабу и Национальному центру управления обороной строго отслеживать процесс доведения всех решений до результата.

15 августа создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Белоусов уточнил, что среди его задач — повышение эффективности обеспечения группировок войск всем необходимым, защиты территории и местных жителей.

20 августа были определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета. В частности, заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан.

Ранее Белоусов назначил замглавы Координационного совета по пограничью.

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