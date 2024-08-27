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В Польше вторые сутки ищут залетевший с Украины беспилотник

Сотни польских солдат вторые сутки ищут залетевший с Украины дрон

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Польше сотни солдат вторые сутки не могут найти беспилотник, попавший на ее территорию со стороны Украины. Об этом сообщает портал «Самоуправление» со ссылкой на Вооруженные силы Польши.

«Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат. Это в основном солдаты из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны», — рассказал подполковник Яцек Горышевский.

Польша считает, что это российский дрон. Военный сообщил, что поиски не будут остановлены до нахождения беспилотника. По его словам, в операции задействованы также вертолеты.

26 августа оперативное командование ВС Польши сообщило, что на территорию страны со стороны Украины залетел беспилотник. Это произошло во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны России. Военные пытались его сбить, однако, пролетев около 25 км над Польшей, объект пропал с радаров.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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