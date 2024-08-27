Двое мужчин из Одессы переплыли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы не служить в армии Украины. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

Инцидент произошел 18 августа. Военные заметили на берегу плавательное средство. Из лодки вылезли двое мужчин с белыми флагами. В ходе допроса выяснилось, что украинцы приплыли из Одессы и решили сдаться Вооруженным силам РФ, чтобы избежать мобилизации.

«С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников», — сообщил десантник.

По его словам, военные армии России готовы встретить, принять и обогреть гражданских, прибывающих с Украины.

24 августа пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гусляков рассказал, что его сослуживцы стреляли по сдающимся в плен украинцам.

В начале августа сдавшийся в плен боец ВСУ Николай Хавтура рассказал, что в армию Украины мобилизуют людей, несмотря на наличие у них «белого билета» и эпилепсии.

Ранее в Курской области несколько солдат ВСУ сдались в плен российским морпехам.