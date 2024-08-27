В ВСУ сообщили об отступлении из Новогродовки на Покровском направлении

Украинские войска покинули город Новогродовку на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил боец 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Дацик» в Telegram-канале.

«Оставили Новогродовку», — сказал он.

По словам военного, российские силы приблизились к Покровску.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск. По его словам, на Покровском направлении больше всего российских штурмов.

26 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о тяжелом положении украинской армии на Покровском направлении в ДНР.

Вечером того же дня сообщалось, что Сырский провел разговор с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили ситуацию на фронте.

Ранее в Германии рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.