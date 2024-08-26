В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

По данным официального ресурса для оповещения населения, в настоящее время в регионе действует предупреждение об опасности с воздуха.

До этого взрывы произошли в Харькове и подконтрольном властям Украины Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ночью и утром 26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света.

Минобороны РФ со своей стороны сообщило, что било по «критически важным» объектам энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Российские войска атаковали подстанции, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины. Вдобавок удар был нанесен по местам хранения западных «авиационных средств поражения» на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.