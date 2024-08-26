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В Харькове и Херсоне произошли взрывы

В Харькове и Херсоне раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы раздались в Харькове и подконтрольном властям Украины Херсоне. Они прозвучали на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

По данным телеканала, в Харькове произошел взрыв.

В настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской области и подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

Ночью и утром 26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света.

Минобороны РФ со своей стороны сообщило, что било по «критически важным» объектам энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ атаковали подстанции, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины. Вдобавок удар был нанесен по местам хранения западных «авиационных средств поражения» на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.

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