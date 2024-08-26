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В Курчатове рассказали о защите города

В курском Курчатове заявили, что силовики сделали все для защиты города

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава города Курчатов, где находится Курская АЭС, Игорь Корпунков заявил в своем Telegram-канале, что подразделения силовых структур сделали все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей города.

«В настоящее время подразделениями Минобороны РФ, Росгвардии, МВД и другими силовыми структурами сделано все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей в направлении нашего города», — сказал он.

По его словам, меры применяются как на земле, так и в воздухе.

Он отметил, что совместно с правительством региона идет проработка дополнительных мер защиты.

В понедельник, 26 августа, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит 27 августа Курскую атомную электростанцию и ее город-спутник Курчатов.

Ранее в МЧС измерили радиационный фон в Курской области.

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