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Стал известен еще один кавалер шести орденов Мужества

Еще одним кавалером шести орденов Мужества оказался командир ЧВК «Вагнер» Будько

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Николай Будько, который является одним из командиров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», оказался кавалером шести орденов Мужества. Об этом в Telegram сообщил «Канал специального назначения».

Мужчина ранее выступил на церемонии открытия соревнований среди подразделений спецназа «Вызов» в Екатеринбурге. Авторы канала обратили внимание на награды Будько: Герой России, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Попасной» и шесть орденов Мужества.

До этого было широко известно, что единственным кавалером шести орденов Мужества являлся командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Кроме того, он имел звания Героя России и Героя Луганской народной республики (ЛНР), а также орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й степени.

23 августа 2023 года, спустя два месяца после мятежа частной военной компании «Вагнер», в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600. На борту было 10 человек, в том числе основатель ЧВК Евгений Пригожин, командир Дмитрий Уткин, по позывному которого была названа организация, командир Валерий Чекалов (позывной «Ровер») и трое членов экипажа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный, спасший будущего Героя России, получил орден Мужества.

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