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Избивавший мирных жителей боец ВСУ попал в плен спецназа «Ахмат»

Спецназ «Ахмат» пленил бойца ВСУ, избивавшего мирных жителей в Курской области

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы батальона «Ахмат-Спецназ» взяли в плен бойца ВСУ, избивавшего мирных жителей в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале RT на русском.

На кадрах опубликованного видеоролика пленный украинский солдат не смог объяснить, зачем издевался над мирными гражданами.

По его словам, гражданского он ударил «на эмоциях», так как тот «медленно залезал» в кузов грузовика.

Боец ВСУ рассказал, что попал в плен в первом же боевом столкновении с российскими военными. Он отметил, что обращались с ним хорошо, оказали первую помощь и дали воды.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о росте числа пленных солдат ВСУ в Курской области.

25 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о захвате опорного пункта ВСУ и пленных. В ходе боя были захвачены два украинских военнослужащих, один из которых проходил службу в 24-й отдельной штурмовой бригаде ранее входившей в штурмовой батальон «Айдар».

Ранее командир спецназа «Ахмат» призвал отправить срочников на СВО.

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