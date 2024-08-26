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В Германии на базе НАТО объявляли тревогу из-за сообщений об угрозе беспилотников

Reuters: дроны стали причиной тревоги на базе НАТО в Германии

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Станислав Красильников/РИА Новости

Тревога на базе НАТО в немецком Гайленкирхене была объявлена из-за сообщений о возможной российской диверсии с помощью беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о событии на прошлой неделе, 23 августа. В тот день на авиабазе, где базируются самолеты разведки AWACS, была объявлена тревога, о причинах которой тогда не сообщалось. В качестве предосторожности всех сотрудников, не задействованных в критически важных операциях, отправили домой.

Теперь Reuters утверждает, что меры безопасности на базе были повышены до второго (из четырех) уровней в связи с тем, что «служба внешней разведки получила сообщение о возможном российском акте саботажа». Имелась в виду потенциальная угроза нападения российских беспилотников.

При этом источник Reuters в службе безопасности отметил, что никаких беспилотников в итоге замечено не было, никаких доказательств участия России нет, а слово «Россия» вообще не упоминалось в разведывательных сводках. В них просто говорилось о возможной угрозе со стороны БПЛА.

14 августа сообщалось, что ту же авиабазу НАТО в Германии оцепили из-за возможного акта саботажа. Иные подробности не разглашались.

Ранее сообщалось, что Германия подозревает Россию в причастности к диверсиям на военных базах.

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