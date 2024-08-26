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Белорусские ракетчики и артиллеристы проведут боевые пуски на полигоне в РФ

Ракетные войска Белоруссии проведут боевые пуски на российском полигоне

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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии направляются на полигон в России для проведения боевых учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Белоруссии.

Согласно данным оборонного ведомства, в рамках полевых учений будут проведены контрольные занятия, посвященные управлению ракетными ударами с реальными пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, находящихся на вооружении белорусской армии.

До этого сообщалось, что белорусские военнослужащие войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил отправились в Россию на полигон Ашулук в Астраханской области для участия в совместных оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой.

На полигоне Ашулук прошли боевые пуски из ЗРК С-300 и «Тор-М2». Также белорусские летчики впервые на Су-30СМ провели пуски ракет малой и средней дальности. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, посетивший полигон, высоко оценил результаты данных мероприятий.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с учебными ядерными боеприпасами.

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