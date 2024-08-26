Появилось видео уничтожения радиолокационной станции ВСУ «Ланцетом»

Дрон-камикадзе «Ланцет» российского производства уничтожил украинскую радиолокационную станцию СТ-68 украинских войск на территории Сумской области. Кадры удара по оборудованию ВСУ показало Минобороны РФ.

По данным ведомства, войска группировки «Север» нашли станцию в лесу, после чего ее поразил барражирующий боеприпас, полет которого до цели контролировала воздушная разведка ВС РФ.

Помимо этого, российские войска также нанесли удары по местам скопления резервов 12 бригад Вооруженных сил Украины в Сумской области у населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное.

Накануне сообщалось об уничтожении пункта временно дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Также средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь американских реактивных снарядов HIMARS и 41 беспилотник ВСУ.

Ранее пророссийское подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с ракетным вооружением в Сумах.