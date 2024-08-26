Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео уничтожения радиолокационной станции ВСУ «Ланцетом»

Минобороны показало кадры уничтожения радиолокационной станции ВСУ «Ланцетом»

Дрон-камикадзе «Ланцет» российского производства уничтожил украинскую радиолокационную станцию СТ-68 украинских войск на территории Сумской области. Кадры удара по оборудованию ВСУ показало Минобороны РФ.

По данным ведомства, войска группировки «Север» нашли станцию в лесу, после чего ее поразил барражирующий боеприпас, полет которого до цели контролировала воздушная разведка ВС РФ.

Помимо этого, российские войска также нанесли удары по местам скопления резервов 12 бригад Вооруженных сил Украины в Сумской области у населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное.

Накануне сообщалось об уничтожении пункта временно дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Также средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь американских реактивных снарядов HIMARS и 41 беспилотник ВСУ.

Ранее пророссийское подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с ракетным вооружением в Сумах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами