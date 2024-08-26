Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области и над Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат в Курской области и еще один дрон над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 13:10 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны РФ заявляло об уничтожении беспилотника в Курской области.

Утром 26 августа министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ.

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства ПВО сбили украинские беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Позднее чиновник уточнил, что обломки дрона врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.